Infanticidio a Pellaro Corecom | Non basta dire tragedia occorre chiedersi cosa non ha funzionato prima

Reggiotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Calabria, interviene sui recenti fatti di cronaca che vedono al centro la drammatica vicenda una giovane che tra il 9 e il 10 ottobre, a Reggio Calabria, è stata posta ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso due neonati partoriti in casa nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

infanticidio pellaro corecom bastaInfanticidio di Pellaro, Sara rompe il silenzio e risponde a tutte le domande del gip - La strategia del silenzio nel caso Sara Genovese, accusata di infanticidio. Si legge su corrieredellacalabria.it

infanticidio pellaro corecom bastaInfanticidio a Pellaro, li ha partoriti e poi soffocati - Il gip: «Nessuna incapacità di intendere e volere, scelta lucida e reiterata» ... Segnala corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Infanticidio Pellaro Corecom Basta