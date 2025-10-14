IndyCar primo test completato a Indianapolis per Mick Schumacher
Prima prova al volante di una IndyCar completata per Mick Schumacher, protagonista nella giornata di ieri dei test post stagionali in quel di Indianapolis. Il tedesco si è impegnato nel road course che sorge all’interno del catino di Speedway riuscendo ad entrare nella Top3 al termine della giornata. L’ex pilota di F1 ha guidato una delle auto di Rahal Letterman Lanigan Racing riuscendo a chiudere alle spalle dell’ex campione FIA F3 Dennis Haugher e dell’ex vincitore della Indy500 Alexander Rossi. Il figlio di Michael Schumacher è stato il più rapido in mattinata prima di cedere la posizione al danese ed al californiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
