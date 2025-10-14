Indignati con Roccella ma non per il 7 ottobre
Caro Direttore Feltri, sono una insegnante di liceo di 47 anni. Ho letto con attenzione le dichiarazioni del ministro Roccella: «Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l'antisemitismo era una questione fascista e basta», e le reazioni polari che ne sono seguite. Sono indignata da certe accuse levate contro Roccella, come se avesse tradito la memoria, quando credo stesse cercando di scuotere un'abitudine stanca e addormentata. Da lettrice, vorrei chiederle: qual è il suo parere, direttore, su queste parole e su come è stata montata questa polemica? È davvero un errore di lessico oppure un agguato politico? Elena De Benedetti Cara Elena, grazie per la tua lettera, limpida, ragionata e in equilibrio tra rispetto e critica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
