Indice globale della fame Riva | A Gaza carestia provocata dall’uomo

"Ho incentrato la prefazione che ho scritto per l'edizione italiana dell'Indice Globale della fame (Ghi) sul fatto che esiste un buco nero nel mondo ed è, evidentemente, la Striscia di Gaza, dove, per la prima volta dal Medioevo, abbiamo assistito a un'operazione ignobile, quella di affamare la popolazione, impedendo l'arrivo di cibo, per .

