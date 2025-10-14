Indice globale della fame Cocchini Cesvi | A Gaza oltre 460 decessi legati a malnutrizione
"Gaza versa in uno stato di carestia drammatica indotta dall'uomo. Sono stati oltre 460 i decessi correlati alla malnutrizione, oltre 140 erano minori. 640mila persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare catastrofica, di cui 320mila sono bambini". Lo ha detto all'Adnkronos Giulio Cocchini, Coordinatore dell'Emergenza a Gaza per Cesvi, in occasione della pubblicazione.
