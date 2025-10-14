India il clamoroso gol del portiere come in… ‘Holly e Benji’
(Adnkronos) – Episodio da non credere in India, dove un portiere è diventato protagonista di uno dei video più virali del web. Nel corso di una partita di livello amatoriale, l'estremo difensore della squadra padrona di casa interrompe l'azione avversaria, avanza palla al piede incurante delle richieste di passaggio dei compagni e lascia partire un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
