Incursione e rogo alla Scarioni dismessa | due minori restano intrappolati nel fumo

Milano, 14 ottobre 2025 – Un’intrusione di gruppo all’interno di una piscina dismessa. A un certo punto, un rogo. Due giovanissimi restano dentro. Finché la polizia locale non interviene portandoli al sicuro. Succedeva domenica sera poco dopo le 18.30. I due ragazzi, di 14 e 16 anni, illesi, sono stati riaffidati ai genitori e verranno indagati per intrusione in edificio pubblico mentre sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio e identificare i responsabili. Teatro dell’invasione, il centro balneare comunale Scarioni di via Valfurva, quartiere Niguarda. Un impianto chiuso dal 2018 in attesa di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incursione e rogo alla Scarioni dismessa: due minori restano intrappolati nel fumo

