Incontro Fico – De Luca | il retroscena sul vertice riservato che riscrive il centrosinistra

Anteprima24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto ieri mattina, lontano dai riflettori ma non dalle indiscrezioni, l’incontro in Regione tra il candidato presidente della coalizione progressista Roberto Fico e il governatore uscente Vincenzo De Luca. Un colloquio definito “ cordiale ” dai comunicati ufficiali, ma che in realtà – secondo quanto trapela – ha rappresentato un vero punto di svolta nella costruzione del campo largo in Campania. A organizzare l’incontro sarebbe stato Piero De Luca, neo segretario regionale del Partito Democratico, da settimane impegnato in un lavoro di mediazione silenziosa tra due figure che, fino a ieri, sembravano destinate a restare su fronti opposti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

