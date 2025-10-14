Incontro con il musicista e scrittore Stefano Montello a Villa Valetudine

A Villa Valetudine, un'oasi di arte e cultura, in Comune di Camino al Tagliamento, domenica 19 ottobre, alle 11, ci sarà l' incontro con Stefano Montello, musicista, scrittore e amante della campagna. Ci saranno tante domande, nel dialogo con Nicolò Colle, scultore e promotore dell'arte e della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Luca Sardella: «Ho liberato la villa di Baudo dalle formiche e lui mi ha portato in tv: mi ha inventato Pippo» Il conduttore, musicista e agronomo si racconta: dalla musica ai suoi show, dall'incontro con Michael Jackson alle accuse di plagio a Mina e ai Take Tha - facebook.com Vai su Facebook

È morto Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport aveva 78 anni - Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: col suo humor aveva cresciuto tantissimi lettori, tra i suoi libri più amati Bar Sport e La compagnia dei ... Secondo fanpage.it

Morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni - L’autore bolognese si era ritirato a vita privata, segnato da una lunga malattia. Scrive quotidiano.net

Addio a Stefano Benni, lo scrittore di "Bar Sport" aveva 78 anni - Si è spento a 78 anni Stefano Benni, uno degli scrittori più amati del panorama italiano. tg24.sky.it scrive