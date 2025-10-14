incontri sul serio a seriate arriva carlo cottarelli

Seriate. Come ogni anno ripartono le iniziative dell’Associazione Onlus Il Greto di Seriate. Per la rassegna “Incontri sul Serio”, apertura con un ospite molto prestigioso: Carlo Cottarelli, giovedi 23 ottobre alle 20.45 al Teatro Aurora via del Fabbro 5 Seriate. Cottarelli, economista di fama mondiale, dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia e all’Eni. Direttore del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo monetario internazionale negli anni 2008-2013 e Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel periodo 2013-2014. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

