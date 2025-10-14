Inclusione scolastica il servizio partito con un mese di ritardo A Latina nasce una rete

Latinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri pomeriggio una assemblea pubblica sul servizio di integrazione scolastica, promosso da Cgil Frosinone e Latina e Usb Latina, genitori di ragazzi disabili, rappresentanze dei lavoratori Osa, cittadini e alcuni consiglieri comunali. Una manifestazione che si é svolta nonostante il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

inclusione scolastica servizio partitoLatina, nasce la Rete per l’Inclusione contro i ritardi nel servizio di integrazione scolastica - L’assemblea promossa da sindacati, genitori e lavoratori denuncia gravi ritardi e criticità nel servizio educativo per studenti con disabilità e chiede l’istituzione di un tavolo permanente ... latinaoggi.eu scrive

Avola. Inclusione, servizio di qualità e sostegno alle famiglie: riparte la refezione scolastica - È ufficialmente partita oggi la refezione scolastica nelle scuole di Avola, in concomitanza con l’avvio del tempo pieno. Si legge su libertasicilia.it

inclusione scolastica servizio partitoAd Amalfi riparte il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità e BES - È di nuovo attivo, a partire da oggi, 13 ottobre, il "Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica" voluto dall'Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano. Lo riporta ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Inclusione Scolastica Servizio Partito