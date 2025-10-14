Incidenti sul lavoro a Catania operaio precipita da 4 metri in cantiere | muore dopo coma 57enne

Solo lo scorso 12 ottobre, l'appello del presidente Sergio Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell'essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita". Intanto, nella giornata di ieri, un altro operaio ha perso la vita in una cava a Macerata.

