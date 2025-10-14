Incidenti stradali a Bari nel 2024 dodici vittime e oltre 2500 feriti
Dodici morti e 2528 feriti: è il bilancio degli incidenti stradali a Bari nel 2024, secondo i dati diffusi oggi da Aci e Istat. Nel complesso sono stati 1777 i sinistri rilevati nel territorio comunale, con tutte le vittime di sesso maschile. Tra i feriti, invece, si contano 1653 uomini e 875. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
+++ INCIDENTI STRADALI +++ Sabato di sangue sulle strade, sette morti e diversi feriti gravi https://gazzettadelsud.it/?p=2112867 - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti stradali, numeri ancora altissimi in FVG rispetto alla popolazione. La campagna dell'ACI con i simulatori di guida in stato di ebbrezza. Vai su X
Studio ACI sugli incidenti stradali 2024, Rieti tra le città con l’indice di mortalità doppio rispetto alla media - 0,3%) in aumento incidenti (+4,1%) e feriti (+4,1%) 173. Si legge su rietinvetrina.it
Istat, nel 2024 173mila incidenti stradali, meno morti (2) - Rispetto al 2023, la diminuzione più significativa, in valori assoluti, del numero dei morti si è registrata, nel 2024, nelle provincie di Milano (- ansa.it scrive
Nel 2024 oltre 8 morti al giorno in incidenti stradali (in calo) - In Italia nel 2024 ci sono stati in media 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Segnala avvenire.it