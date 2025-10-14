Incidenti stradali a Bari nel 2024 dodici vittime e oltre 2500 feriti

Dodici morti e 2528 feriti: è il bilancio degli incidenti stradali a Bari nel 2024, secondo i dati diffusi oggi da Aci e Istat. Nel complesso sono stati 1777 i sinistri rilevati nel territorio comunale, con tutte le vittime di sesso maschile. Tra i feriti, invece, si contano 1653 uomini e 875. 🔗 Leggi su Baritoday.it