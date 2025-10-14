Incidenti stradali 2024 | in Italia +4,1% rispetto al 2023 3.030 vittime e oltre 233mila feriti I dati provinciali ISTAT-ACI

I dati ISTAT-ACI: più incidenti e feriti, lieve calo dei decessi. Secondo i dati ACI-ISTAT aggiornati al 2024, pubblicati il 25 luglio 2025, sulle strade italiane si sono verificati 173.364 incidenti con lesioni a persone, in aumento del 4,1% rispetto al 2023 (166.525) e dello 0,7% rispetto al 2019 (172.183). Gli incidenti hanno provocato 3.030 decessi (3.039 nel 2023, -0,3%) e 233.853 feriti (224.634 nel 2023, +4,1%). In media, ogni giorno sulle strade italiane si registrano 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti. Obiettivi europei ancora lontani: riduzione del 4,5% rispetto al 2019. Il 2019 è l’anno di riferimento fissato dalla Commissione Europea per l’obiettivo 2030 di dimezzamento di vittime e feriti gravi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it