Incidenti mortali 73 vittime nelle Marche nel 2024 | ad Ancona parte la campagna In città rallenta

Nel 2024, più di 3.000 persone hanno perso la vita in incidenti stradali a livello nazionale, 73 solo nelle Marche e 26 nella provincia di Ancona, dove i feriti hanno superato quota duemila. Sono cifre che confermano la gravità del fenomeno e che spingono l’Amministrazione comunale, insieme alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it