Incidente tra Caiazzo e Alvignano dopo Christian muore anche Francesco | aveva 17 anni

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Caiazzo è di nuovo travolta dal dolore. È giunta, purtroppo, la notizia che tutti speravano di non sentire: Francesco Perrone, il diciassettenne coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto ad Alvignano a fine settembre, non è riuscito a sopravvivere. Lo studente dell’istituto superiore di Piedimonte Matese si è spento dopo giorni di intensa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

incidente tra caiazzo e alvignano dopo christian muore anche francesco aveva 17 anni

© Teleclubitalia.it - Incidente tra Caiazzo e Alvignano, dopo Christian muore anche Francesco: aveva 17 anni

Argomenti simili trattati di recente

incidente caiazzo alvignano dopoIncidente a Caiazzo, morto Christian Femiano: non ce l'ha fatta l'amico Francesco Perrone - Non ce l'ha fatta Francesco Perrone, il 17enne di Caiazzo ricoverato all'ospedale di Caserta dopo il gravissimo incidente d'auto avvenuto lungo la provinciale che da Alvignano porta ... Segnala ilmattino.it

incidente caiazzo alvignano dopoCaiazzo / Alvignano. Incidente mortale nella notte, muore un sedicenne, feriti gli altri che viaggiavano sulla stessa vettura - Nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Alvignano e Caiazzo si è ... Segnala clarusonline.it

incidente caiazzo alvignano dopoIncidente a Caiazzo, muore un 16enne: auto contro un muro - Caiazzo è un paese sgomento e senza parole per la morte improvvisa di Christian Femiano, di 16 anni, a causa di un gravissimo incidente d'auto avvenuto ieri notte lungo la ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Caiazzo Alvignano Dopo