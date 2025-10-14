Incidente tra Caiazzo e Alvignano dopo Christian muore anche Francesco | aveva 17 anni

La città di Caiazzo è di nuovo travolta dal dolore. È giunta, purtroppo, la notizia che tutti speravano di non sentire: Francesco Perrone, il diciassettenne coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto ad Alvignano a fine settembre, non è riuscito a sopravvivere. Lo studente dell’istituto superiore di Piedimonte Matese si è spento dopo giorni di intensa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

