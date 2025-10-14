Incidente tra auto e moto | morto centauro di 54 anni

Schianto mortale a Verderio, comune della Brianza lecchese. Dopo uno schianto tra un'auto e una moto la due ruote è andata in fiamme e il centauro - 54 anni di età e residente a Madone (Bergamo) - che viaggiava a bordo di essa è stato soccorso in gravissime condizioni: l'uomo è morto all'ospedale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente tra auto e moto in via Pavia a Tradate, grave un cinquantenne. - facebook.com Vai su Facebook

C’è stato un gravissimo #incidente stradale, nel #Materano. 4 i morti e 6 i feriti nello scontro frontale tra un’auto e un camion. Le vittime, tutti lavoratori stranieri di ritorno dalle campagne. #Tg1 Sara Lorusso - X Vai su X

Codevigo, violento scontro tra una moto e un'auto: morto il motociclista - Inutili i soccorsi del Suem 118, il centauro è deceduto sul colpo. Si legge su rainews.it

Incidente tra un'auto e una moto, nel tremendo impatto è morto il motociclista - Attorno alle 17 di oggi, sabato 11 ottobre, lungo via dei Pescatori a Codevigo si sono scontrate un'auto e una ... Segnala ilgazzettino.it

Terribile incidente a Campiglione Fenile: scontro tra due auto e una moto, morto il giovane centauro Leonardo Busacca di Luserna San Giovanni - Un terribile incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 11 ottobre 2025, sulla provinciale 151 (denominata in quel tratto via Cavour) a Campiglione Fenile. Da torinotoday.it