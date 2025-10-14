Incidente tra auto e moto | centauro soccorso in gravi condizioni

Grave incidente stradale a Verderio, comune della Brianza lecchese. Dopo uno schianto tra un'auto e una moto la due ruote è andata in fiamme e il centauro - 54 anni di età - che viaggiava a bordo di essa è stato soccorso in gravi condizioni. Un giovane automobilista, che si trovava nella zona e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

