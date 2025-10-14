Incidente sulla statale 19 delle Calabrie a Serre | camion si ribalta e perde il carico

Incidente lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” che è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 13,500 a Serre. Proprio lì, infatti, si è verificato il ribaltamento di un mezzo pesante che ha disperso il carico che trasportava.L'interventoIl tir è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

