Paura nel pomeriggio di sabato lungo la SS219 Pian d’Assino, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Marco e Gubbio Est. Poco dopo le 18.30 un motociclista eugubino di 56 anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto un’ autovettura poi fuggita senza prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la vettura – diretta verso Branca – avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, urtando lateralmente la moto che procedeva invece in direzione Gubbio. Nell’impatto, l’auto ha colpito la pedivella del mezzo a due ruote e quindi il piede sinistro del motociclista, che nonostante il dolore è riuscito a restare in equilibrio e a fermarsi vicino al guard-rail, prima di cadere a terra per il dolore causato dalla forte emorragia in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente sulla Pian d'Assino. Centauro ferito, caccia all'auto pirata