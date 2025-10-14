Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen | a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d'auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero. I due stanno bene, come è l'attore stesso a raccontare in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

