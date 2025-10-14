Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen | a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero

Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d'auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero. I due stanno bene, come è l'attore stesso a raccontare in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Si chiamavano Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli le due persone che hanno perso la vita nel terribile incidente a Casnigo, nel Bergamasco - facebook.com Vai su Facebook

Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero - Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d'auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero ... fanpage.it scrive

Paura per Alec Baldwin, la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons: era con il fratello - L’attore, 67 anni, ha perso il controllo della sua Range Rover per evitare un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada ... Secondo msn.com

Alec Baldwin, paura per l'attore: la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons, era in macchina con il fratello - L'attore Alec Baldwin, 67 anni, e suo fratello Stephen, 57, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale begli Hamptons. Lo riporta ilmattino.it