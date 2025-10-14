Incidente in via Bologna 40enne travolta da un’auto sul marciapiede
È successo intorno alle 17.30. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ferito anche il suo cane. Otto i veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
