Incidente in via Bologna 40enne travolta da un’auto sul marciapiede

Ilsecoloxix.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo intorno alle 17.30. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ferito anche il suo cane. Otto i veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

incidente in via bologna 40enne travolta da un8217auto sul marciapiede

© Ilsecoloxix.it - Incidente in via Bologna, 40enne travolta da un’auto sul marciapiede

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente via bologna 40enneIncidente in via Bologna, 40enne travolta da un’auto sul marciapiede - La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Lo riporta ilsecoloxix.it

Incidenti oggi a Bologna, 6 feriti. Traffico in tilt in zona Massarenti e al Navile - moto all’altezza della parrocchia di Santa Rita, coinvolti due auto e un furgone in via Cristoforo Colombo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Via Bologna 40enne