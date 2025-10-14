Incidente choc a Chengdu | berlina elettrica Xiaomi SU7 in fiamme muore il conducente VIDEO
Un incidente che riaccende i timori sulla sicurezza delle auto elettriche. Un nuovo drammatico incidente ha riportato Xiaomi Auto al centro delle polemiche. Una berlina elettrica SU7 Ultra, la versione più costosa del modello di punta dell’azienda (prezzo di listino: 529.900 RMB), ha preso fuoco dopo una collisione avvenuta all’alba del 13 ottobre nella città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Le immagini diffuse sui social media cinesi mostrano l’auto completamente avvolta dalle fiamme, mentre diversi passanti tentano disperatamente di aprire le portiere per salvare il conducente rimasto intrappolato all’interno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
