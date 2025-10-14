Altopascio (Lucca), 14 ottobre 2025 – Grave incidente stradale alle 13 ad Altopascio, sulla via Francesca Romea all’altezza dell’incrocio con via Divisione Julia. In seguito a un tamponamento, un bambino di 8 anni ha violentemente sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto sulla quale viaggiava; i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno subito prestato i primi soccorsi ma è stato necessario allertare l’elisoccorso regionale Pegaso, che ha trasportato il bambino in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente ad Altopascio, bimbo di 8 anni portato al Meyer con l’elisoccorso