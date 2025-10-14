Incidente ad Albinia Aurelia in tilt | un tir ribaltato sul ponte dell’Albegna
ALBINIA – Grave incidente stradale questa mattina, martedì 14 ottobre, sulla strada statale Aurelia all’altezza di Albinia. Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, è uscito di strada. Il mezzo pesante si è poi ribaltato su un fianco, finendo la sua corsa contro il guardrail. L’incidente è avvenuto sulla corsia nord, in prossimità del ponte sul fiume Albegna. L’impatto ha causato il ferimento dei due uomini a bordo del tir. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Orbetello. La squadra ha lavorato per estrarre i due feriti dall’abitacolo del camion. Una volta liberati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario già presente sul posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
