Incidente a Verderio muore motociclista 54enne di Madone

Bergamonews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni originario di Madone rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Verderio, in provincia di Lecco. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, attorno alle 16, si è scontrato con un’auto all’incrocio tra via Caduti della Libertà e via Fedele Zamparelli, nella zona del centro sportivo del paese. L’impatto, violentissimo, ha causato anche l’incendio della due ruote, poi andata completamente distrutta e resa irriconoscibile dalle fiamme. Immediata la richiesta di soccorso, con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano che in pochi minuti sono giunti sul posto insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

incidente a verderio muore motociclista 54enne di madone

© Bergamonews.it - Incidente a Verderio, muore motociclista 54enne di Madone

News recenti che potrebbero piacerti

incidente verderio muore motociclistaVerderio: violento scontro Auto-moto. Il centauro in “rosso”, il mezzo in fiamme - Versa in gravissime condizioni il centauro vittima di un incidente contro un' auto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Verderio ... Secondo merateonline.it

Morto il motociclista travolto a Verderio: aveva 54 anni -  L'automobilista con cui si è scontrato, un 44enne del posto, è ora indagato per omicidio stradale ... msn.com scrive

incidente verderio muore motociclistaIncidente a Verderio, moto si schianta contro un’auto e poi prende fuoco: centauro in condizioni disperate - Un uomo 50 anni lotta tra la vita e la morte dopo un violento schianto in via Caduti della Libertà. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Verderio Muore Motociclista