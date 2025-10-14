Incidente a Verderio muore motociclista 54enne di Madone
Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni originario di Madone rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Verderio, in provincia di Lecco. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, attorno alle 16, si è scontrato con un’auto all’incrocio tra via Caduti della Libertà e via Fedele Zamparelli, nella zona del centro sportivo del paese. L’impatto, violentissimo, ha causato anche l’incendio della due ruote, poi andata completamente distrutta e resa irriconoscibile dalle fiamme. Immediata la richiesta di soccorso, con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano che in pochi minuti sono giunti sul posto insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
