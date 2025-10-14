Incidente a Santa Barbara ragazzo sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un' auto

Incidente stradale nel quartiere Santa Barbara di Viterbo. Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 ottobre, a piazzale Porsenna, un'auto e una moto da cross si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo in sella alla due ruote è stato sbalzato a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it