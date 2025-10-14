Incidente a Roverbella auto esce di strada | gravissimo ragazzo di 24 anni
Mantova – Grave incidente stradale lunedì sera nel Mantovano. Verso le 23.15 lungo strada Dossi a Roverbella il conducente di una Fiat Punto, che viaggiava ad alta velocità, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Due le persone sbalzate fuori dell’abitacolo. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco, l’ambulanza con l’elisoccorso e il personale della stazione Carabinieri di Roverbella, per i rilievi di legge. Un 24enne di Castelbelforte è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Brescia in codice rosso ed in pericolo di vita, mentre un 25nne di Mantova ha raggiunto in codice giallo l’ospedale di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
