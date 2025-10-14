Inchiesta Affidopoli 90 giorni per far parlare l’iPhone di Santini

Pesaro, 14 ottobre 2025 – Novanta giorni di tempo per tentare di far parlare un telefono che potrebbe non aver detto tutto. È questo il termine concesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro all'ingegner Marco Tinti, il nuovo consulente tecnico nominato questa mattina per svolgere ulteriori accertamenti sull' iPhone di Massimiliano Santini, ex collaboratore del sindaco Matteo Ricci e figura chiave dell'inchiesta Affidopoli. I termini per la consegna della relazione finale (90 giorni) spingerebbero la chiusura degli accertamenti oltre la fine dell'anno, portando così il dossier Affidopoli a sforare nel 2026.

