Incentivi per l’auto elettrica slitta il clic day per il bonus rottamazione che vale fino a 11 mila euro

Un altro rinvio per il clic day eco-sostenibile: niente scossa al mercato dell'auto elettrica. Era attesa per mercoledì 15 ottobre l'apertura della piattaforma Sogei per accedere agli incentivi dedicati all'acquisto di auto elettriche, ma la partenza è stata nuovamente rinviata. Si allungano così i tempi per una misura approvata dal governo l'8 agosto – decreto 2025 del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica – e finanziata con 597 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pensata per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta a settembre.

