Incentivi per l’auto elettrica slitta il clic day per il bonus rottamazione che vale fino a 11 mila euro
Un altro rinvio per il clic day eco-sostenibile: niente scossa al mercato dell’auto elettrica. Era attesa per mercoledì 15 ottobre l’apertura della piattaforma Sogei per accedere agli incentivi dedicati all’acquisto di auto elettriche, ma la partenza è stata nuovamente rinviata. Si allungano così i tempi per una misura approvata dal governo l’8 agosto – decreto 2025 del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica – e finanziata con 597 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pensata per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta a settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Slitta il clic day per gli incentivi per acquistare l’auto elettrica (valgono fino a 11 mila euro) - X Vai su X
Agli incentivi auto elettriche 2025 sono ammessi anche i veicoli commerciali. Ne possono beneficiare però solo le microimprese alle quali Vaielettrico dedica questa Guida Facile ad hoc. - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche in ritardo, rinviato il click day per gli incentivi: quando parte - Il click day per accedere agli incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica (previa rottamazione del vecchio veicolo ... Segnala fanpage.it
Incentivi auto elettriche 2025, la piattaforma si fa attendere: slitta l'apertura - Il portale sul quale i privati devono registrare i propri dati e generare il voucher che dà diritto fino a 11 mila euro di bonus doveva partire il 15 ottobre ... Secondo auto.it
Incentivi auto elettriche, slitta ancora il bonus: salta il click day del 15 ottobre - L’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma realizzata da Sogei era attesa da tempo: a poche ore dal via, la comunicazione sul rinvio ... Scrive repubblica.it