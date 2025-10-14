Incentivi auto slitta il click day | ecco quanto bisogna aspettare

A meno di 24 ore di distanza dalla data prevista, salta l'appuntamento col click day per quanto concerne gli incentivi per le auto elettriche: l'appuntamento con la piattaforma allestita da Sogei, società generale d'informatica gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze, era infatti in calendario per domani, mercoledì 15 ottobre, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora qualche giorno. Un fulmine a ciel sereno improvviso, annunciato ai contribuenti con una breve nota in cui si fa semplicemente riferimento a un non motivato rinvio delle procedure di prenotazione del bonus. Ancora non sono state fornite indicazioni cronologiche precise, ma fonti vicine al ministero riferiscono di uno spostamento di circa una settimana, per la precisione dovrebbe riparlarsene martedì 21 ottobre, a meno che non vengano fornite diverse istruzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

