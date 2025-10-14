Incentivi auto slitta il click day | ecco quanto bisogna aspettare
A meno di 24 ore di distanza dalla data prevista, salta l'appuntamento col click day per quanto concerne gli incentivi per le auto elettriche: l'appuntamento con la piattaforma allestita da Sogei, società generale d'informatica gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze, era infatti in calendario per domani, mercoledì 15 ottobre, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora qualche giorno. Un fulmine a ciel sereno improvviso, annunciato ai contribuenti con una breve nota in cui si fa semplicemente riferimento a un non motivato rinvio delle procedure di prenotazione del bonus. Ancora non sono state fornite indicazioni cronologiche precise, ma fonti vicine al ministero riferiscono di uno spostamento di circa una settimana, per la precisione dovrebbe riparlarsene martedì 21 ottobre, a meno che non vengano fornite diverse istruzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incentivi auto elettriche, slitta ancora il bonus: salta il click day del 15 ottobre - X Vai su X
Agli incentivi auto elettriche 2025 sono ammessi anche i veicoli commerciali. Ne possono beneficiare però solo le microimprese alle quali Vaielettrico dedica questa Guida Facile ad hoc. - facebook.com Vai su Facebook
Incentivi auto, slitta il click day: ecco quanto bisogna aspettare - Salta l'appuntamento del 15 ottobre a meno di ventiquattro ore di distanza: proteste da parte degli utenti ... Da ilgiornale.it
Incentivi auto elettriche, slitta ancora il bonus: salta il click day del 15 ottobre - L’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma realizzata da Sogei era attesa da tempo: a poche ore dal via, la comunicazione sul rinvio ... Si legge su repubblica.it
Incentivi auto elettriche 2025/ Possibile ritardo sulla tabella di marcia - Gli incentivi sulle auto elettriche era previsto a settembre 2025, ma la normativa potrebbe slittare ad un mese o mese in mezzo. Come scrive ilsussidiario.net