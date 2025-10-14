Incendio nella notte sulla Panoramica di Procida tanta paura ma nessun ferito
Le fiamme divampate nella notte: tanta paura ma nessun ferito a Procida. Protezione Civile subito intervenute e fiamme circoscritte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
