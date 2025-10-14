Incendio nella notte a Milano 4 auto distrutte dalle fiamme in strada

Milanotoday.it | 14 ott 2025

Un incendio nella notte a Milano e altre quattro auto divorate e distrutte dal fuoco. Dopo i roghi che hanno danneggiato diversi veicoli in città la settimana scorsa, con vetture divorate dalle fiamme tra Gioia, Mac Mahon e via Lipari, nella nottata tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre un incendio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

