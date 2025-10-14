Il recente e drammatico incendio che ha devastato il monastero seicentesco delle suore romite di Bernaga, situato a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e macerie. L’evento, verificatosi nella notte tra sabato e domenica, ha messo a dura prova la comunità religiosa e l’intera area, ma è stato mitigato da una notizia di grande sollievo e profondo significato spirituale: il miracoloso ritrovamento della reliquia di Carlo Acutis. Il giovane, recentemente elevato agli onori degli altari da Papa Leone XIV, è una figura di immensa importanza per la fede contemporanea, e il legame con questo monastero è particolarmente intenso, poiché è proprio tra queste mura che Carlo ricevette la sua Prima Comunione, a soli sette anni, dando inizio a un cammino spirituale che lo ha portato alla santità ad appena diciannove anni dalla sua prematura scomparsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio monastero, la notizia sulla reliquia di Carlo Acutis: è successo davvero!