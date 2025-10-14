Incendio in un palazzo storico Donna respira fumo | soccorsa Paura in via delle Terme

Un fumo nero e denso usciva dalla finestra quando i vigili del fuoco sono arrivati ieri, poco dopo le 18, in via delle Terme. In un palazzo storico che si trova proprio allo sbocco di piazza Indipendenza, si era sviluppato un incendio in un appartamento all’ultimo piano. Non c’era nessuno all’interno della casa quando i pompieri, muniti di auto-respiratore, sono entrati. Già tutti fuori. La strada è stata immediatamente chiusa dalla polizia locale intervenuta sul posto unitamente ad un’ambulanza. A bordo c’era una donna straniera che veniva visitata dai sanitari per capire se era rimasta intossicata dal fumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in un palazzo storico. Donna respira fumo: soccorsa. Paura in via delle Terme

Argomenti simili trattati di recente

Cabras, scoppia un incendio dentro il palazzo comunale - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/incendio-in-un-palazzo-ora-inagibile-tre-ustionati-0dfb4bd3-1531-4bf6-a1a8-04c7b17ea0a2.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_incendio-in-un-palazzo-ora-inagibile-tre-ustionati.&wt… Bacoli, incendio in u - X Vai su X

Incendio in un palazzo storico. Donna respira fumo: soccorsa. Paura in via delle Terme - Un fumo nero e denso usciva dalla finestra quando i vigili del fuoco sono arrivati ieri, poco dopo le 18, in via delle Terme. Riporta lanazione.it

Incendio in un palazzo di viale Abruzzi a Milano, donna si butta dal quarto piano e muore: evacuato lo stabile - La scorsa notte le fiamme hanno avvolto un appartamento al quarto piano di un palazzo e una donna, forse per sfuggire all’incendio, si è buttata dalla finestra. Da fanpage.it

Incendio in un palazzo, donna messa in salvo con l'autoscala - Incendio in un palazzo di viale dei Cappuccini a Spoleto e una delle residenti viene messa in salvo con l’autoscala. corrieredellumbria.it scrive