Incendio di notte a Milano distrugge 2 auto e ne danneggia altre due terzo episodio in una settimana

Ilnotiziario.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 4.30 di martedì 14 ottobre, le fiamme sono divampate in via Barrili, zona Famagosta, distruggendo due automobili e danneggiandone parzialmente altre due. Il rogo si è sviluppato all’altezza del civico 17, quando la città era ancora immersa nel silenzio delle prime ore del mattino. In pochi minuti il fuoco ha avvolto le vetture . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

