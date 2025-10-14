Incendio devasta l’azienda Capannone sotto sequestro

Non si esclude l’ombra del dolo sull’ incendio che ha devastato il capannone dell’azienda ‘ Redline srl e Grimaldi ’, a Vigarano. La ditta, leader nella creazione di confezioni regalo e ceste natalizie che spaziano dai vini pregiati ai sapori della tradizione, ha subito gravi danni. Le cause del rogo sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono appurare se ci fosse o meno una mano dolosa dietro le fiamme. La zona è interamente inagibili e il capannone è stato posto sotto sequestro. Fra le ipotesi in campo, anche quella che le fiamme siano scaturite in modo accidentale da un locale in cui erano in ricarica i muletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio devasta l’azienda. Capannone sotto sequestro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Terranova di Pollino, incendio devasta 4 ettari di bosco - facebook.com Vai su Facebook

Un incendio devasta il monastero della Bernaga, in provincia di Lecco. Qui ricevette la comunione il santo Acutis. Suore sfollate, i vigili del fuoco salvano gli arredi sacri. ? https://rainews.it/tgr/lombardia - X Vai su X

Incendio devasta l’azienda. Capannone sotto sequestro - Danni ingenti per la ’Redline srl e Grimaldi’ dopo il rogo di sabato notte. Secondo ilrestodelcarlino.it

Rogo nell’azienda, capannone devastato - Vigarano, le fiamme sono sono divampate sabato notte alla Redline srl e Grimaldi. Scrive msn.com

Spaventoso incendio in zona industriale (FOTO e VIDEO): capannone divorato dalle fiamme. intervento in massa dei vigili del fuoco: salvi gli edifici vicini - Il capannone è stato distrutto dalla furia delle fiamme ma l'intervento dei vigili del fuoco in forze ha permesso di salvare le attività vicine. Lo riporta ildolomiti.it