Incendio al monastero | terminata la bonifica ora nuove verifiche

Leccotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno terminato in queste ore la bonifica del monastero della Bernaga a La Valletta Brianza, distrutto da un incendio nella notte tra sabato e domenica. Uno scenario terribile di devastazione prima contenuto e ora messo definitivamente in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

