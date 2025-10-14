Incendio a Montecatini Val di Cecina bosco e ulivi in fiamme
Montecatini Val di Cecina (Pisa), 14 ottobre 2025 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nelle colline sopra la frazione di Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), interessando oliveti e aree boscate. La Sala operativa regionale antincendi boschivi ha disposto un ampio intervento di contenimento per impedire l'avvicinamento delle fiamme ad alcune abitazioni presenti nella zona e per evitare che il fronte del fuoco si estenda ulteriormente. Sul posto sono impegnati due elicotteri regionali, una decina di squadre di volontari AIB e operai forestali, coordinati da due direttori delle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
