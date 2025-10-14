Iñaki e Sancet tornano nel gruppo

2025-10-14 12:01:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Questo martedì mattina a Lezama lo ha scoperto Iñaki Williams e Sancet lavorano con il gruppo dall’inizio della formazione. I due giocatori sono arrivati??alla sosta della Nazionale con due inconvenienti muscolari: Sancet si è infortunato alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, che non ha giocato, e ha saltato il duello con il Maiorca, dove è caduto Iñaki. Sancet ha avuto un problema al bicipite femorale e il capitano aveva un sovraccarico al tensore della fascia lata. Valverde valuterà la disposizione dei due giocatori in vista del duello di domenica contro l’Elche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com