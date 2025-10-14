Un siparietto inatteso ha animato il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh, dove i leader mondiali si erano riuniti per la firma dello storico accordo di pace che ha posto fine al conflitto a Gaza. Protagonisti assoluti: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, al centro di un momento che ha fatto discutere per il suo mix di diplomazia, ironia e provocazione. Durante la giornata del 13 ottobre 2025, Trump ha riservato alla leader italiana non uno, ma ben due elogi pubblici. Il primo è avvenuto durante il formale momento delle strette di mano con i capi di stato presenti, il secondo durante la conferenza stampa che ha seguito la firma dell’intesa mediorientale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “In USA sarei finito per questa frase”: Trump fa un complimento a Meloni e congela il vertice