C’è una statistica alla quale i portali e gli account social dedicati al Milan hanno riservato parecchio spazio in questi giorni: Matteo Gabbia, secondo DataMB, è il difensore della Serie A ad avere la percentuale più alta di duelli vinti, l’83,3%, a pari merito con Gaspar del Lecce. Una statistica che dovrebbe rispecchiare l’ottimo momento del difensore di Busto Arsizio – che infatti in questi giorni è impegnato con la Nazionale – e per estensione di tutta la retroguardia del Milan, la seconda meno battuta di questo primo scorcio di Serie A con sole 3 reti subite. Volete un altro dato che esalti il rendimento di Gabbia? Sappiate che al momento il numero 46 rossonero, secondo Hudl StatsBomb, non è stato saltato nemmeno una volta dagli avversari. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - In un calcio di marcature a uomo, siate Matteo Gabbia