Ricordare Giorgio Bassani, nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, è l’obbiettivo di comune e biblioteca, alla quale é intitolata, di Codigoro giovedì prossimo alle 15,30 nella centralissima piazza Matteotti. Sarà anche l’apertura della prossima edizione di Unicultura l’Università del Tempo Libero. Per l’occasione è stata organizzata una "Passeggiata Bassaniana",con partenza alle ore 15,30 in compagnia di Simonetta Sovrani, autorevole guida turistica che, da anni a questa parte organizza itinerari dedicati al celebre scrittore, in collaborazione col Comune. Parteciperà eccezionalmente alla passeggiata, l’artista olandese Jos Peeters, artefice del progetto "Bassani scrive sui muri", realizzato tra il 2018 e il 2019, trascrivendo su facciate di edifici pubblici e privati, diversi brani tratti dal romanzo L’Airone, ambientato a Codigoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In ricordo di Bassani una passeggiata nei luoghi del romanzo