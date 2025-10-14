In provincia la nostra coalizione ha vinto Ma sapevamo che la sfida era difficile

Prende atto della sconfitta, ma con ottimismo e fiducia per il futuro del suo partito e del centrodestra a Pistoia e in Toscana, il sottosegretario di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra: "Abbiamo retto rispetto a cinque anni fa con il centrodestra sia a livello regionale che provinciale, come hanno dimostrato anche le alte preferenze. Possiamo dire di essere più che soddisfatti, in provincia di Pistoia siamo la prima coalizione. Per il risultato finale è vero che ci aspettavamo qualcosa di più, ma è anche vero che sapevamo che la sfida era difficile: noi ci abbiamo messo tutto l’impegno e sicuramente abbiamo raggiunto un ottimo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

