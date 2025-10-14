In povertà assoluta in Italia 5,7 milioni in gran parte stranieri

Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta - l'8,4% delle famiglie residenti - per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti (entrambe le quote risultano stabili rispetto al 2023, quando erano pari rispettivamente a 8,4% e 9,7%). L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, sale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

