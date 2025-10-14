In povertà assoluta 5,7 milioni di persone è allarme stranieri e minori
Roma, 14 ott. (askanews) – Nel 2024 sono oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari all’8,4% delle famiglie residenti, per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti. Entrambe le quote risultano stabili rispetto al 2023, quando erano pari rispettivamente a 8,4% e 9,7%. Ma è allarme per l’intensità della povertà assoluta tra stranieri e minori. Secondo i dati diffusi dall’Istat l’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, sale al 35,2% nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, mentre scende al 6,2% per le famiglie composte solamente da italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
ISTAT * INDIGENZA: «2,2 MILIONI LE FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA (8,4%), PER UN TOTALE DI 5,7 MILIONI DI PERSONE» - X Vai su X
In Italia ci sono 14,2 milioni di persone povere di cui 5,7 milioni in povertà assoluta e 8,5 in povertà relativa. Ci sono oltre 1 milione di mInori in povertà assoluta. Ma quali sono le priorità della Legge di Bilancio del Governo Meloni? Non la Giustizia sociale ma l - facebook.com Vai su Facebook
Povertà assoluta per 5,7 milioni di persone nel 2024 - Riguarda il 9,8% del totale dei residenti, oltre 2 milioni di famiglie, tocca soprattutto il Sud. lapresse.it scrive
Istat, oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta - Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, nel 2024 oltre 2,2 milioni di famiglie italiane vivono in condizioni di povertà assoluta ... Scrive interris.it
Istat, povertà assoluta per 5,7 milioni di persone - Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta – l’8,4% delle famiglie residenti – per un totale di 5,7 mil ... Da gazzettadisalerno.it