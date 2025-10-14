In povertà assoluta 5,7 milioni di italiani bambini e stranieri i più colpiti

L’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà assoluta delle famiglie italiane per il 2024, i più aggiornati disponibili. Il numero di famiglie povere nel nostro Paese è rimasto sostanzialmente stabile. Sono 5,7 milioni di persone, il 9,8% dei residenti, per un totale di 2,2 milioni di famiglie, l’8,4% del totale. Nel 2023 queste percentuali erano sostanzialmente identiche. Anche la povertà relativa è circa invariata, al 10,9% contro il 10,6% del 2023. Confermate anche le tendenze territoriali, con il Sud e le Isole tra i territori più a rischio, e quelle demografiche, con bambini e stranieri che si confermano le fasce di popolazione più colpite dalla povertà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

