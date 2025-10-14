In Pneumologia tre livelli di cura la rimodulazione dei posti letto non pregiudica l’assistenza

«La rimodulazione dei posti letto in Pneumologia risponde a una pianificazione assistenziale attenta, coerente con l’attuale fabbisogno e con le strategie di flessibilità organizzativa introdotte dopo l’emergenza pandemica». Lo rende noto la Direzione dell’Asl che commenta la lettera di 19. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

