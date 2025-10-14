In memoria di Carlo Trovato al Policlinico un' aula del reparto di Otorinolaringoiatria porterà il suo nome
Ha una parete color glicine, come il colore che amava indossare ogni giorno. È l’aula del reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico Gaetano Martino di Messina che oggi è stata intitolata al dottor Carlo Trovato, medico in formazione scomparso prematuramente il 6 Luglio del 2023 all’età di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Per la prima volta noi oggi abbiamo celebrato la memoria di san Carlo Acutis. Nell’Eucaristia domenicale e negli oratori ambrosiani abbiamo fatto festa per il primo ragazzo di Milano proclamato santo! Proprio nella chiesa di Carlo, Santa Maria Segreta, che lui - facebook.com Vai su Facebook
Dicono enormità profanando la Memoria e la lezione di Auschwitz o negando due anni di massacro a Gaza. Ma la ministra Eugenia Roccella e la portavoce Rai Incoronata Boccia resteranno al loro posto, senza neanche il disturbo di vergognarsi un po’ Vai su X
Intitolata aula Policlinico Messina a dottore Trovato - Ha una parete color glicine, come il colore che amava indossare ogni giorno. Scrive ansa.it