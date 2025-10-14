In memoria di Carlo Trovato al Policlinico un' aula del reparto di Otorinolaringoiatria porterà il suo nome

Ha una parete color glicine, come il colore che amava indossare ogni giorno. È l’aula del reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico Gaetano Martino di Messina che oggi è stata intitolata al dottor Carlo Trovato, medico in formazione scomparso prematuramente il 6 Luglio del 2023 all’età di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it