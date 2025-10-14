In manovra tagli Irpeffondi a famiglie

19.00 Riduzione della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33% con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 mld.Due mld di euro nel 2026 per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita. Bonus ristrutturazione prorogato al 2026.Queste le misure principali della manovra esaminate nel Cdm del pomeriggio. Sostegno alle imprese e all'innovazione per un valore complessivo di 4 mld.Prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax. 3,5 mld per la famiglia e il contrasto alla povertà.Sarà rivisto il calcolo Isee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

VERSO LA MANOVRA Corsa finale all'approvazione della manovra, sarà di 16 miliardi: 10mld di tagli alla spesa e 6mld di nuove entrate e tasse. Il punto principale è la riduzione dell'aliquota centrale per la classe media: dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, rottamazione per pochi e taglio Irpef fino a 50 mila euro. Le novità - X Vai su X

In manovra taglio Irpef, fondi per i salari e per la famiglia - Riduzione della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33% con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 miliardi euro. msn.com scrive

Manovra 2026, taglio Irpef: 440 euro in più in busta paga. Pace fiscale per il 2023 (non per tutti), cambiano pensioni e Isee. Cosa prevede - Manovra 2026: dal taglio dell'Irpef alla rottamazione quinquies fino alla sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile e agli aiuti ... Come scrive ilmessaggero.it

Taglio dell'Irpef, Isee e bonus famiglia: tutte le novità della manovra - Ridotta la seconda aliquota Irpef, un nuovo calcolo dell'Isee e lo stanziamento di 3,5 miliardi di euro per le famiglie e per contrastare la povertà: ecco le principali novità della manovra 2026 ... Secondo msn.com